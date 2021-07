Grifo non solo Gyabuaa: si punta alla linea verde

Quasi fatta per il centrocampista dell'Atalanta, nazionale italiano in tutte le giovanili | Si prova ancora per avere Donati in prestito

Un mix di calciatori di esperienza, che la B l’hanno già saggiata, e giovani di prospettiva, che tra i cadetti devono farsi le ossa, come si diceva un tempo. Questa la rosa che Giannitti sta cercando di mettere a disposizione di mister Alvini.

In arrivo Gyabuaa dall’Atalanta

E così, dopo gli acquisti dell’esterno Mirko Carretta (30 anni) e del portiere Leandro Chichizola (31), il Perugia prova la linea verde. Da Bergamo danno per certo l’arrivo a Perugia in prestito del centrocampist1 19enne Emmanuel Manu Gyabuaa. Il calciatore, nato a Parma il 21 settembre 2001 da una famiglia di origine ghanese, ha già molti titoli in bacheca con le giovanili dell’Atalanta. Maglia con la quale ha conquistato due scudetti e due Supercoppa.

Dal 2016 è stabilmente nel giro delle nazionali giovanili italiane.

Alto 1,75 cm, centrale di centrocampo, può adattarsi anche a destra o a sinistra. Una duttilità che può fare molto comodo a mister Alvini. per questo il Perugia ha chiesto il ragazzo in prestito per un anno.

Si prova per Donati

Più complicata, vista la forte concorrenza, l’operazione per portare a Perugia Francesco Donati, anche lui con uno scudetto sul petto, quello conquistato nell’ultima stagione con l’Empoli Primavera. Sul terzino destro ci sono molte squadre di serie B, che chiedono di averlo in prestito.

Allenamenti a Pian di Massiano

Intanto mister Alvini lavora con i giocatori che ha a disposizione. Dopo il primo assaggio all’antistadio, oggi pomeriggio, dalle 18, nuova seduta di allenamento, a cui potranno assistere i tifosi.

Due sessioni (9,30 e 18) nella giornata di sabato, mentre domenica si conosceranno i nomi dei convocati per il ritiro di Pieve Santo Stefano.