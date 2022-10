Grifo nel caos, Baldini si dimette: “Troppi egoismi, non posso aiutare questo Perugia”

Al termine della sconfitta con il Sudtirol l'allenatore ha alzato bandiera bianca con un annuncio shock | Preallertato Castori

Silvio Baldini si è dimesso dalla panchina del Perugia. Annuncio shock dell’allenatore in sala stampa, dopo la partita che il Perugia ha perso contro il Sudtirol. “Per rispetto per me stesso la mia avventura è finita” ha detto l’allenatore toscano. Che ha chiamato in causa la mancanza di gruppo: “Ognuno pensa per se stesso”.

“Molta superficialità e molte cose che non mi piacciono” ha detto l’allenatore. Che di fronte a questa situazione ha alzato bandiera bianca: “Non voglio mettere in difficoltà il Perugia, non sono in grado di aiutarlo”.