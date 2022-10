Si prepara il ritorno di Castori sulla panchina del Perugia

Le dimissioni di Baldini, con la rinuncia allo stipendio, aprivano anche le porte alla scelta di un terzo allenatore (sono circolati anche i nomi di Modesto e di Stellone), ma Giannitti e Santopadre, se ci saranno le condizioni, sembrano intenzionati a provare a centrare la salvezza con Castori. Per quello che del resto era l’obiettivo di inizio stagione. Ma che già si è complicato dopo i soli 4 punti raccolti in 9 gare, 3 delle quali con Baldini in panchina.

Castori sarebbe pronto a tornare, a patto però che vengano rispettate le sue prerogative di allenatore. Insomma, il tecnico di San Severino Marche nn accetta commissariamenti di sorta.