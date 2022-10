Grifo nel caos, Castori da 2 ore nella sede del Perugia Calcio | Aggiornamenti

Il tecnico di San Severino Marche vuole garanzie sulla conduzione tecnica: carta bianca, per cercare di risollevare il Perugia, all’ultimo posto. Possibile che a pagare questa situazione possa essere il ds Giannitti. Insomma, la situazione, in quella polveriera che è oggi il Perugia Calcio, sembra in evoluzione di ora in ora.

Santopadre fuori dalla sede del Perugia Calcio Castori al telefono fuori dalla sede del Perugia

(Notizia in aggiornamento)