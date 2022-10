Grifo, la Nord non basta: il Cittadella passa al Curi 2-0

Né il Perugia può rammaricarsi per l’affrettata espulsione di Iannoni nel finale del primo tempo. Anche in 11 uomini, infatti, il Perugia non era mai stato pericoloso. Trovando la prima conclusione degna di nota nel recupero, con Luperini in acrobazia, su cui fa buona guardia Kastrati.

Un brutto passo indietro dopo la vittoria di Reggio Calabria che aveva fatto sperare.

Tabellino e pagelle

Perugia – Cittadella 0-2

12′ pt Beretta, 50′ st Magrassi

45′ pt espulso Iannoni

Perugia: Gori 6, Sgarbi 5 (1′ st Koaun 5), Curado 5, Dell’Orco 6, Bartolomei 5 (42′ st Olivieri sv), Iannoni 5, Casasola 5.5, Paz 5 (27′ st Beghetto 5.5), Luperini 5.5, Melchiorri 5 (18′ st Di Serio 5), Strizzolo 5 (18′ st Di Carmine 5). All. Castori 5.

Cittadella: Kastrati 6, Vita 6.5, Perticone 7, Visentin 6, Donnarumma 6.5, Pavan 6, Mastrantonio 6 (12′ st Mazzocco 6), Cassandro 6 (12′ st Mattioli 6), Lores Varela 6 (27′ st Carriero 6), Beretta 7, Antonucci 6 (27′ st Magrassi 6.5). All. Gorini 6.5.

Arbittro MInelli, Var di Varese, Var Maggionoi di Lecco.