Grifo, Angella blinda la miglior difesa della B

Le statistiche: Perugia e Cremonese le meno perforate, meglio del Pisa capolista e di Benevento e Frosinone

Il Perugia mantiene la porta chiusa anche al Curi e contro il Brescia arriva la prima vittoria interna. Un risultato ancora più importante se si considera che le Rondinelle, nonostante siano rimaste all’asciutto sabato a Perugia, hanno il miglior attacco della B, con 19 reti all’attivo.

Contro la squadra di Inzaghi il Perugia, che non ha ancora subito gol in trasferta, ha sfoderato una prova più prudente, pur senza rinunciare a imporre il suo gioco, e alla fine sono arrivati i meritati 3 punti grazie alla rete siglata da De Luca su rigore.

Super Angella

Ma è stato un successo del collettivo, che ha consentito a Chichizola di restare praticamente inoperoso al cospetto delle temibili bocche di fuoco di Inzaghi. Merito dei palloni recuperati a centrocampo da Segre e Kouan, della prova attenta di Sgarbi, Dell’Orco e dello stesso portiere Chichizola, ma soprattutto di un’altra grandissima prestazione di capitan Angella, fresco di rinnovo col Grifo. Il capitano biancorosso ha dato sicurezza a Sgarbi ed ha supplito a qualche indecisione del rientrante Dell’Orco. Tenendo a bada il rognoso Moreo, e Palacio, che a dispetto dell’età è sempre temibile quando si muove tra le maglie avversarie.

Le statistiche: del Grifo la miglior difesa della B

E così il Perugia, la cui porta è ancora inviolata nelle gare in trasferta, per la prima volta non ha subito reti al Curi. In tutto la squadra di Alvini nelle prime 8 partite di B ha incassato 5 gol, di cui 3 nella sfortunata gara persa contro l’Ascoli, quando la squadra era ancora un cantiere.

Solo la Cremonese tiene lo stesso passo del Perugia (da cui ne ha presi 3) in difesa. Il Pisa capolista ha subito 6 reti, come il Benevento e il Frosinone. Il Lecce, prossimo avversario dei Grifoni, ha incassato 8 gol, come il Monza di Berlusconi, fin qui deludente.

Ma dopo 8 giornate è ancora presto, davanti e dietro, guardare la classifica.