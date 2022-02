Green pass illimitato con terza dose, niente zona rossa per i vaccinati | Scuola e Dad, nuove regole

Alla materna in Dad al quinto caso positivo, alla primaria solo per chi non ha la seconda dose di vaccino, nelle medie e superiori solo per i non vaccinati

Green pass illimitato per chi ha la terza dose, niente zona rossa per i vaccinati, nuove regole a scuola su quarantene e Dad. E’ quanto si appresta a varare il Consiglio dei ministri, sulla base delle indicazioni della Cabina di regia, con il premier Draghi che annuncia per i prossimi giorni una road map per la progressiva eliminazione delle restrizioni.

Le novità a scuola su quarantena e Dad

Per le scuole, è stata la Cabina di regia a stabilire cosa accadrà a partire da lunedì, a seconda del ciclo di studi. Alla materna i bambini andranno in Dad al quinto caso positivo in classe. La didattica a distanza durerà 5 giorni.

Alla scuola primaria a partire dal quinto caso Dad solo per chi non ha la seconda dose di vaccino da meno di 120 giorni o non è guarito dal Covid.

Per le altre scuole (medie e superiori) dal secondo caso positivo in poi scatterà la Dad (sempre di 5 giorni) sempre i non vaccinati.

Green Pass illimitato con terza dose

Il Green Pass avrà durata illimitata per chi ha fatto la terza dose di vaccino e per chi, dopo due dosi, ha avuto il Covid ed è guarito.

Zona rossa solo per i non vaccinati

Niente più restrizioni nelle zone rosse per chi è vaccinato. Dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non vaccinate.

Green pass base per i turisti

Nuove regole anche per chi entra in Italia dall’estero. Gli stranieri che vengono in Italia da Paesi con regole diverse rispetto alle vaccinazioni accedere in alberghi e ristoranti e a tutte quelle attività in cui è richiesto il pass rafforzato.

Un misura che, nel dettaglio, sarà illustrata alle Regioni.