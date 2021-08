Green pass e orari, le nuove regole per l’accesso in ospedale

Le aree dove si entra soltanto con la certificazione verde, tampone per chi non ce l'ha | Le condizioni per visite, caregiver, mariti in sala parto

Aree in cui occorre il Green pass, orari e modalità per le visite. Ecco le nuove regole per accedere all’ospedale di Perugia, comunicate dall’Azienda ospedaliera.

Il nuovo decreto del Governo obbliga dal 6 agosto a presentare il green pass per svolgere una serie di attività, tra le quali visitare i parenti ricoverati o accompagnare familiari in Pronto Soccorso.

Aree Green pass

Le aree ospedaliere alle quali si accede solo con il certificato verde sono le degenze, il pronto soccorso, la mensa e il bar.

Il certificato verde dovrà essere mostrato da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni. Sono esentati i soggetti che hanno idonea certificazione medica.

Chi può entrare in ospedale

La Direzione ricorda che l’ingresso in ospedale è consentito solo a chi ne ha effettiva necessità come:

utenti che devono effettuare prestazioni sanitarie o amministrative. E’ consentito un accompagnatore solo in caso di soggetti minori o persone disabili.

visitatori, congiunti o caregiver muniti di GREEN PASS

personale dipendente e collaboratori esterni autorizzati

L’accesso ai reparti di degenza e inpronto soccorso è consentito ad un solo visitatore, familiare o caregiver munito di Green pass. Nel caso di un minore o persona con disabilità che ha necessità di accedere in Pronto Soccorso e l’accompagnatore è sprovvisto di Green pass quest’ultimo verrà sottoposto a tampone molecolare Covid-19 a carico dell’Azienda Ospedaliera.

Mensa e bar

I buoni mensa per familiari o caregiver di pazienti ricoverati sono rilasciati solo a coloro muniti di Green pass. Il buono mensa è strettamente personale e non può essere ceduto. Il personale dipendente può accedere alla mensa solo se munito di Green pass.





L’accesso con consumazione al tavolo del bar è consentito solo a coloro muniti di Green pass. La consumazione al bancone è consentita osservando le vigenti norme anti-covid. E’ vietato stazionare al bar a coloro che non possiedono il Green pass.

Orari e modalità di accesso per il pubblico

E’ vietato l’accesso a coloro che non sono muniti di Green pass nelle specifiche aree. Il certificato verde dovrà essere mostrato da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni. Sono esentati i soggetti che hanno idonea certificazione medica.

Gli orari di acceso per le visite

L’accesso alle degenze è consentito dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 19:00 con la limitazione di un solo visitatore munito di Green passdotato di mascherina FFP2. All’accesso alla camera di degenza è obbligatoria la sanificazione delle mani con gel idroalcolico.

L’accesso in pronto soccorso è consentito ad un solo all’accompagnatore munito di Green pass. Se l’accompagnatore di soggetto minore o persona con disabilità è sprovvisto di Green pass verrà sottoposto a tampone molecolare Covid-19.

E’ vietato sostare nei corridoi e creare assembramenti.

Caregiver

L’accesso alle degenze è consentito nei casi di necessità, secondo il parere del direttore della Struttura Complessa solo a chi è munito di Green pass. La stessa assistenza dovrà essere mantenuta per tutta la durata della degenza e verrà sottoposta a tampone molecolare a carico dell’Azienda Ospedaliera, il 5° e il 10° giorno.In caso di più assistenze per lo stesso paziente verrà garantita l’esecuzione dei test ad un solo caregiver.

Ulteriori figure che si avvicenderanno dovranno eseguire a loro carico i test di ingresso, al 5° e al 10° giorno.Si sottolinea che per tutta la permanenza nel reparto di degenza, il caregiver dovrà indossare la mascherina FFP2 ed effettuare accurato lavaggio delle mani con con gel idroalcolico o con acqua e sapone.

Aree di degenza Covid



Nelle aree di degenza destinate all’assistenza dei degenti “COVID-19” le visite ai familiari non sono consentite, sono però attive altre forme di contatto con i propri cari ad esempio tramite le videochiamate, ove possibile, da concordare con il personale sanitario.I familiari potranno consegnare al personale infermieristico eventuali beni personali di prima necessità per il paziente seguendo le indicazioni fornite dagli stessiLe Informazioni di tipo clinico, a cura del personale medico, vengono garantiteal familiare di riferimento indicato, dalle 12.30 alle 13.30, fatte salve improvvise esigenze assistenziali, contattando i numeri telefonici delle rispettive strutture.Al variare del quadro clinico complessivo della persona ricoverata il familiare di riferimento sarà contattato direttamente dal personale medico della struttura ai numeri telefonici indicati al momento del ricovero.E’ attivo, inoltre, uno spazio di supporto psicologico telefonico o su piattaforma WhatsApp, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00 facendone richiesta al personale di reparto che attiverà la consulenza e fornirà i numeri telefonici da contattare.

Sala parto



E’ consentita la presenza del partner o di una persona a scelta della donna, rispettando le seguenti precauzioni: