Grave incidente, tir travolge auto: chiuso innesto tra E45 e raccordo | Aggiornamenti - Tuttoggi

La nota di Anas sull’incidente

Sulla strada statale 3bis “Tiberina” è temporaneamente chiusa per un incidente la rampa di innesto sul raccordo Perugia-Bettolle, in località Ponte San Giovanni, per il traffico proveniente da Cesena in direzione Perugia/Firenze. In alternativa è possibile proseguire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo successivo.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

[articolo in aggiornamento]