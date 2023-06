Grave incidente moto contro auto

Ferito il motociclista, un 52enne di Bastia Umbra. Lo scontro nel pomeriggio di domenica tra San Martino in Colle e Pila

Grave incidente nel pomeriggio di domenica a Perugia, lungo la strada che collega Pila a San Martino in Colle. Un motociclista 52enne di Bastia Umbra si è scontrato con una Lancia Y che procedeva in senso opposto, finendo fuori strada in un fosso.

Il centauro, rimasto ferito in modo grave, è stato soccorso da un’autoambulanza del 118 e trasportato all’ospedale di Perugia.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.

(foto di archivio, notizia in aggiornamento)