Grande successo per la prima edizione di Schola Cantorum: buone pratiche di educazione musicale - Tuttoggi.info

Con la trionfale Marcetta della Pace e il concerto delle piccole e giovani voci umbre, si è conclusa l’edizione 2025 di Schola Cantorum – Buone pratiche di educazione musicale. Questo festival, alla sua prima edizione, ha offerto un ricco programma di incontri virtuosi tra diverse realtà musicali, ponendo l’accento sulle finalità educative e amatoriali.

Durante il festival, bambini, famiglie e insegnanti hanno avuto l’opportunità di esplorare la musica attraverso attività laboratoriali e concerti interattivi, con performance tenute da bambini e giovani impegnati in gruppi corali e strumentali di Perugia e provincia. Non è mancato un approfondimento sull’educazione musicale, con una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di musicisti tra i maggiori esperti di didattica e pedagogia musicale.

La giornata conclusiva ha regalato un momento di gioia e aggregazione: la Marcetta della Pace. Nonostante il tempo incerto, bambini e famiglie hanno intonato canzoni, per lo più produzioni originali, in Corso Vannucci, celebrando e auspicando la pace nella città che ha visto nascere la bandiera multicolore di Aldo Capitini. E tra i tanti bambini che indossavano i colori della bandiera della pace erano presenti anche rappresentanti del Comune di Perugia, tra cui Francesca Tizi, Assessora all’istruzione, Fabrizio Croce, Assessore allo spettacolo dal vivo e alla città storica, e Lucia Maddoli, consigliera comunale con delega alla pace, cooperazione e non violenza.

Alla Marcetta sono seguiti concerti alla Sala dei Notari, con il Gruppo di Ottoni dell’Orchestra Giovanile Umbra, diretto da Gabriele Falcioni, e i cori di voci bianche e giovanile del Conservatorio di Musica Morlacchi, diretti da Marta Alunni Pini, insieme ai cori di voci bianche e femminile Aurora di Bastia, diretti da Stefania Piccardi. Queste importanti realtà coinvolgono bambini e giovani umbri in progetti di alto valore formativo.

Nonostante fosse la sua prima edizione, il festival ha registrato un’affluenza straordinaria: quasi trecento bambini e ragazzi hanno partecipato ai concerti, oltre 800 bambini delle scuole dell’infanzia e primaria hanno frequentato i 40 laboratori proposti, e circa 300 bambini hanno preso parte alla Marcetta della Pace. Questo entusiasmo dimostra il grande bisogno di stimoli e contenuti educativi coinvolgenti.

Soddisfatta per la riuscita della manifestazione e la massiccia partecipazione, l’ideatrice del Festival, Francesca Rossi, direttrice dell’Associazione La Banda Degli Unisoni, ha già in mente tantissime idee per la seconda edizione.

(foto: Adriano Scognamillo)