Gli rubano 2 tablet ma non si accorge di nulla | Polfer Foligno trova ladro e oggetti

Nei giorni scorsi la Polizia Ferroviaria di Foligno ha fermato per dei controlli un cittadino straniero, senza fissa dimora, in possesso di ben due tablet di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

Gli agenti con un rapido accertamento hanno rintracciato il legittimo proprietario che non si era accorto di nulla. I due tablet infatti erano contenuti in un bauletto di uno scooter parcheggiato alla Stazione Ferroviaria di Rieti e il derubato non era ancora a conoscenza del furto.

Lo straniero è stato denunciato per ricettazione e gli oggetti restituiti all’ignaro proprietario.

