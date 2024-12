Giunta regionale, la priorità è il nuovo assetto della sanità

E’ la sanità l’emergenza sulla quale il nuovo esecutivo regionale intende accelerare. Non a caso la materia – che la governatrice Stefania Proietti ha tenuto per sé – ha occupato buona parte della lunga seduta, la prima, della Giunta di centrosinistra. Anche perché entro la fine dell’anno la presidente intende individuare il nuovo direttore generale che la supporterà. Insieme alle direzioni generali delle altre aree.

Proprio in merito alla Direzione generale sanità Proietti ha illustrato l’attuale situazione ai fini dell’avviso per l’individuazione del direttore regionale. E’ noto che tra i nomi in cima alla lista, tra quanto presenteranno il proprio curriculum, c’è l’Umbria Donatella Donetti, a capo della Direzione generale dell’Azienda ospedaliero – universitaria S. Andrea di Roma.

C’è poi il dossier partecipate ed organismi pubblici e privati esterni alla Regione. Sulle nomine nelle partecipate, è stata adottata la delibera con la quale vengono riaperti i termini per le nomine non ancora concluse nonché, si è provveduto a dare mandato agli uffici regionali per provvedere alla pubblicazione degli avvisi per gli incarichi la cui scadenza ricade nell’anno 2025, individuando 2 finestre temporali al 15 aprile e 30 giugno.

La Giunta ha provveduto alla variazione del Bilancio di previsione 2024/26, anche relative alla spesa sanitaria per l’anno 2024 in vista proprio dell’adozione del bilancio di previsione.

Rimodulati poi gli interventi del Pnnr Missione 6 Salute. Inoltre, affidata all’Agenzia delle entrate della gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).