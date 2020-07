Giovedì e venerdì stop elettricità a Perugia: le zone

Stop elettricità in alcune zone di Perugia giovedì 2 e venerdì 3 luglio. Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica di Perugia, con particolare riferimento alle attività di digitalizzazione del sistema elettrico. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, eseguirà un intervento di rinnovo tecnologico nella cabina denominata “Porta Sole”.

Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica installeranno elementi di innovazione tecnologica utili ad ottimizzare l’affidabilità di esercizio dell’impianto che, grazie alla nuova componentistica automatizzata, potrà essere gestito con telecontrollo per garantire qualità e continuità del servizio elettrico in situazioni ordinarie nonché tempi più brevi di rialimentazione in caso di disservizio.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono due interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ridurrà a due momenti all’inizio e alla fine dell’intervento rispettivamente per installare e disattivare un gruppo elettrogeno che assicurerà l’approvvigionamento energetico all’area coinvolta durante l’esecuzione dei lavori: i due brevi “fuori servizio” si svolgeranno domani alle ore 6:00 del mattino e venerdì intorno alle ore 15:00.

Pila e Pietralunga

Giovedì mattina, inoltre, E-Distribuzione effettuerà interventi di potenziamento e manutenzione del servizio elettrico anche a Pietralunga zona via San Vincenzo e limitrofe nonché a Perugia area Pila.

In tutte le circostanze i clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.