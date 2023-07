Giovani studenti a lezione di...Protezione Civile - Tuttoggi.info

L'iniziativa “Anche io sono Protezione civile” è stata organizzata dall’omonima associazione arietana ai Laghi del Faldo di Montone

Si è conclusa domenica scorsa (9 luglio) “Anche io sono Protezione civile”, iniziativa organizzata dall’omonima associazione arietana presso i Laghi del Faldo, a Montone.

Il progetto di cittadinanza, volto a far conoscere ai giovani l’attività della Protezione Civile e a diffondere la cultura del rispetto del territorio ha visto due gruppi di ragazzi, 10-13 anni e 14-16 anni, cimentarsi in esercitazioni pratiche, lezioni formative sui pericoli in caso di incendio o alluvione e addirittura corsi di difesa personale, con l’aiuto della scuola di Judo Kodokan Fratta.

Con un prato verde al posto del banco di scuola i ragazzi, circa 30, hanno fatto lezione di educazione civica con dei docenti d’eccezione come i carabinieri forestali, le unità cinofile della Guardia di Finanza o, ancora, i corsi antibullismo della Polizia di Stato e poi, per concludere, il tradizionale contributo della Croce Rossa. Il tutto, sapientemente realizzato e gestito dagli uomini della Protezione Civile di Montone, capitana da Stefano Luchetti. I volontari che per tutta la settimana hanno affiancato i ragazzi nel loro percorso di crescita e divertimento.

Per Montone e la sua Protezione Civile si tratta della 13^ edizione, un progetto che ogni anno ottiene più consensi e che si spera possa essere replicato anche in altre realtà della regione.