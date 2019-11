Giovani, famiglie e anziani in “condominio”: finanziato il progetto

Un edificio dove giovani, famiglie con bambini e anziani potranno vivere insieme. È stato ammesso al finanziamento dal Fondo di Innovazione sociale del Dipartimento della Funzione pubblica il progetto “Intergenerational Housing Projects”, ideato da Comune di Perugia, Consorzio Abn A&B Network Sociale e Human Foundation Do&Think Tank, con l’obiettivo di creare un villaggio intergenerazionale nel quale sperimentare un nuovo modello di welfare fondato sulla convivenza tra differenti generazioni.

Il progetto, classificandosi quarto su 32 proposte candidate, prevede – come ha spiegato l’assessore Cicchi – il recupero la valorizzazione di un immobile, in cui giovani, famiglie e anziani possano sperimentare una convivenza facilitata, in grado di produrre un impatto sociale positivo sulla comunità e una conseguente riduzione della spesa a carico dei servizi sociali e delle aziende sanitarie.

La Giunta comunale, in particolare, ha approvato nella seduta odierna l’autorizzazione alla firma della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che permetterà all’ente di poter ottenere i primi 150mila euro da destinare allo studio di fattibilità e pianificazione esecutiva. Complessivamente, le risorse destinate agli interventi ammessi sono 21 milioni 250mila euro, a cui si aggiungono oltre 3 milioni per gli studi di fattibilità.

Nel progetto presentato, si prevede anche – nelle successive fasi di sperimentazione ed implementazione delle azioni – l’intervento di altri soggetti, quali la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Unicredit, Sefea Impact SGR e Prelios Sgr.

