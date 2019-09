Giovani amministratori, la nocerina Valentina Tiburzi unica umbra al corso Anci: “Esperienza fondamentale”

C’era anche un po’ di Umbria a Olbia, all’evento di formazione promosso da Anci Giovani che si è tenuto a inizio mese. Si tratta di Valentina Tiburzi, giovane e grintosa consigliera comunale di Nocera Umbra, eletta all’opposizione per la lista “Rivoluzionati”.

Valentina Tiburzi era l’unica umbra che, dopo il superamento di una selezione, ha partecipato e sta seguendo tutte le iniziative. Tre quelle finora messe in campo, una sul bilancio, una su agricoltura e sviluppo del territorio, la terza su Sviluppo del territorio. Trentasei i giovani che hanno partecipato a questa esperienza.

“Si tratta di iniziative importantissime – spiega Valentina Tiburzi – perché i giovani, se formati adeguatamente, possono essere un valore aggiunto. La formazione aiuta il giovane politico che, con lo studio, può tamponare il fattore esperienza che può essere più o meno carente”.

Ma tali iniziative sono molto importanti anche su un altro punto di vista, quello del fare rete. “Il rapportarsi con ragazzi comuni di altre realtà – dice Valentina Tiburzi – apre la visione della politica paesana e ti porta a ragionare con una mentalità più aperta”.

In queste occasioni sono stati creati tavoli di lavoro, “condividiamo problemi, esperienze, emozioni e ne facciamo bagaglio culturale personale. Non discutiamo mai di colori politici che ognuno di noi rappresenta, ma si ragiona su come risolvere un problema”.

E i rapporti tra i giovani amministratori continuano anche dopo i corsi, con un fitto e continuo scambio di opinioni.

