Giovane ultras violento durante partita di dilettanti | Applicato Daspo - Tuttoggi

Giovane ultras segnalato per precedenti di droga e abuso di alcol

Successivamente le indagini effettuate dagli operatori della Polizia di Stato hanno evidenziato un soggetto la cui condotta era già nota alle Forze dell’Ordine, in quanto segnalato diverse volte per violazioni in materia di alcool e stupefacenti.

Daspo a giovane ultras

Il Questore di Terni ha quindi emesso un Provvedimento DASPO contro il giovane che vieterà allo stesso di accedere a tutte le manifestazioni sportive calcistiche, comprese tutte le partite amichevoli, su tutto il territorio nazionale, per la durata di un anno a partire dal 04 ottobre 2022.