Giovane rapinato nei pressi del minimetrò: indagini in corso - Tuttoggi.info

Giovedì notte, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto nei pressi della stazione mini metro di Case Bruciate dove era stata segnalata una rapina ai danni di un giovane. Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno preso contatti con la vittima, la quale ha riferito di essere stata avvicinata alle spalle da due soggetti che, dopo averlo strattonato e colpito con un pugno al volto, gli hanno strappto lo zaino per poi darsi a precipitosa fuga. Sul posto è poi sopraggiunto personale del 118 che ha sottoposto il giovane alle cure del caso. Sono in corso gli accertamenti investigativi finalizzati a risalire all’identità degli autori della rapina.