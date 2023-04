Giovane cade dalle tribune della palestra: il Comune vieta l’accesso

L'incidente durante una partita di volley

Chiusura parziale al pubblico delle tribune della palestra “Ciccioli” di Porta Todi. Una decisione, presa dalla dirigente dell’area Cultura, Turismo e Sport Francesca Rossi, e riportata in una ordinanza, successiva ad un incidente la cui comunicazione è arrivata in Comune lo scorso febbraio.

L’incidente durante una partita di volley

Un infortunio che ha visto protagonista un figlio minore presente tra il pubblico, durante lo svolgimento di una partita di volley. La palestra era dotata di una tribuna avente capienza massima di 99 persone ed è costituita da una struttura tubolare e da sei file di sedute che raggiungono un’altezza di tre metri. L’infortunio è avvenuto attraverso la caduta del figlio minore dall’ultima fila di sedute posta nella parte più alta della tribuna. “In attesa di più approfondite verifiche da parte dei competenti servizi circa la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’uso da parte del pubblica della tribuna – dice l’ordinanza firmata dal dirigente preposto – appare opportuno limitare in via precauzionale l’uso della stessa tribuna alle prime quattro file di sedute poste più in basso“.