"Il giorno delle stelle", ritorna il concorso de "Le ali della Mariposa"

Giovedì 25 lo spettacolo all'Auditorium: saranno premiati anche Franco e Luciana Chianelli

Tre scuole che si confronteranno nella creazione di canzoni sul tema dell’amicizia, scelto come titolo di questa edizione de “Il giorno delle stelle“, l’iniziativa che coinvolge i giovani delle scuole e organizzata dall’associazione “Le ali della mariposa”. L’appuntamento è per giovedì 25 maggio alle 10.30 all’Auditorium San Domenico. A presentare l’iniziativa la dirigente scolastica dell’Istituto Scarpellini Federica Ferretti, la presidente dell’associazione Le ali della Mariposa, Lorella De Bonis, Gianni Angeli come main sponsor e il sindaco Stefano Zuccarini.

Le scuole

A sfidarsi saranno gli alunni di tre scuole: l’Istituto alberghiero di Spoleto “Giancarlo de Carolis”, l’istituto tecnico, economico e professionale “Casagrande Cesi” di Terni e gli studenti adulti del CPIA Perugia1 nella sede distaccata di Foligno. Le canzoni saranno valutate da una giuria di esperti e otterranno tre premi: 1000 euro per la prima, 600 la seconda e 400 la terza.

I premi della Mariposa

Ci saranno anche i premi “Mariposa”, assegnati a chi si è distinto nell’impegno per il sociale o per particolari risultati professionali. I premi andranno a Franco e Luciana Chianelli, fondatori del Comitato per la vita Daniele Chianelli. Un riconoscimento andrà allo stilista Claudio Cutuli, ambasciatore di Made in Italy nel mondo, il pianista Luca Giuliani, Sara Lupparelli e Byron Torres in quanto campioni italiani FIDS 2921 e campioni europei di Tango escenario 2022. Un premio anche a Valeria Mancini, la cantante folignate che per qualche settimana è entrata a far parte della scuola di Amici. Durante la mattinata interverranno anche Andrea Paris e Matteo Angeletti di Innuendo Academy.

Gli incontri di formazione

Significativo l’intervento dei giovani protagonisti dell’associazione, che hanno rivendicato la necessità di “far sentire la propria voce”. “I giovani non vengono spesso valorizzati e l’importante della nostra associazione è che ti fa rendere conto che non serve essere un fenomeno, ognuno trova il proprio posto”.

Le Ali della Mariposa è un’associazione che lavora anche durante l’anno organizzando incontri sui temi legati alla formazione e alla crescita dei ragazzi. “Quello dell’associazione – ha detto il sindaco Stefano Zuccarini – è un approccio importante per mettere i giovani al centro, perché è importante che i giovani, che sono il nostro futuro, siano preparati ed educati, e mai lasciati soli”.