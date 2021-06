Giornata nazionale dello sport, Gubbio scelta dal Coni come “capitale” umbra - Tuttoggi

Domenica 6 giugno associazioni sportive, Coni e istituzioni insieme per una camminata cittadina, un’occasione per celebrare lo sport quale leva per la ripartenza del Paese. Appuntamento alle 9,15 in Piazza Grande

Sarà Gubbio la città umbra che domenica 6 giugno ospiterà la Giornata Nazionale dello Sport 2021, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2003.

In questo anno così particolare il 6 giugno rappresenterà anche l’occasione per promuovere lo sport quale fattore fondamentale per la ripartenza del Paese. E’ stato il presidente regionale del Coni Domenico Ignozza a scegliere Gubbio tra le altre città, con la benedizione del presidente nazionale Giovanni Malagò.

Lo stesso Ignozza, insieme al sindaco Filippo Stirati e all’assessore allo Sport Gabriele Damiani, domenica alle ore 9,15 accoglierà gli iscritti di tutte le associazioni sportive del territorio, che si riuniranno in Piazza Grande.

Dopo il saluto delle istituzioni e del presidente del Coni, si partirà alle 10 per una camminata nelle vie cittadine, per un’ora di sport e soprattutto di festa volta a rinnovare e valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fattore di crescita e arricchimento dell’individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di autentica, concreta possibilità di ripartenza.

Tutte le associazioni sportive sono invitate a prendere parte all’iniziativa indossando la divisa delle società di appartenenza.