Giornata nazionale della cura, procuratore Sottani incontra gli studenti

Anche la Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia ha aderito oggi, mercoledì 1° marzo, alla prima “Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta”, promossa nella nostra regione dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e da numerose organizzazioni, in collaborazione con ‘Equal Care Day’.

Per l’occasione sono stati gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico statale (Itts) ‘Alessandro Volta’ di Perugia ad essere accolti questa mattina presso l’Aula degli Affreschi del Palazzo del Capitano del Popolo. I ragazzi hanno voluto incontrare il Procuratore Generale Sergio Sottani, come testimone per la Cura della Giustizia e della legalità.