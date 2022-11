Giornata mondiale vittime strada, Polstrada incontra studenti

In provincia di Perugia, nell’ultimo anno 825 incidenti

Negli scorsi giorni, nell’ambito delle iniziative poste in campo per la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”, la Sezione della Polizia Stradale di Perugia ha incontrato gli studenti di alcune classi IV e V – circa 90 studenti con i rispettivi insegnanti – dell’Istituto di Istruzione Superiore Cavour-Marconi-Pascal, sede di Madonna Alta, per sensibilizzarli e informarli in merito ai rischi connessi a una condotta scorretta e distratta alla guida.

I pericoli della guida

Durante la lezione, i poliziotti, dopo aver ricordato agli studenti le numerose vittime degli incidenti stradali, hanno spiegato ai giovani presenti – tra cui molti neopatentati, gli effetti che l’utilizzo di sostanze alcoliche o psicotrope producono sui riflessi e sulla guida dei veicoli. Gli agenti hanno quindi fatto riflettere i ragazzi sui pericoli – per sé e per gli altri – che una condotta sconsiderata può provocare, oltre alle relative conseguenze, sia amministrative che penali.