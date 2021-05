Giornata Mondiale CRI e Mezzaluna Rossa, esposta bandiera a Palazzo Comunale - Tuttoggi

Sabato 8 maggio il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti sarà illuminato di rosso, Esposta la bandiera CRI in comune fino a domenica 9 maggio

Anche il Comune di Spoleto ha risposto all’invito della Croce Rossa Italiana decidendo di esporne la bandieraall’esterno del Palazzo Comunale da lunedì 3 a domenica 9 maggio.

Per il secondo anno consecutivo la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio nella ricorrenza della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno (Con la Convenzione di Ginevra del 1864 diede vita al Movimento internazionale), non potrà essere una festa come lo è stato nelle scorse edizioni per le misure di contrasto e contenimento del Covid-19.

Per rendere omaggio e onorare l’opera meritoria della Croce Rossa, l’amministrazione comunale ha inoltre deciso, per sabato 8 maggio, di illuminare di rosso la facciata del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

Sono circa 150 le persone che prestano attività nel comitato di Spoleto, mentre in Italia i volontari sono 160 mila e nel mondo sono impegnate complessivamente quasi 100 milioni di persone.

Attività Comitato CRI di Spoleto

Area Socio sanitaria

Assistenza sociosanitaria leggera per i residenti nelle frazioni più periferiche e disagiate del Comune di Spoleto (Montemartano, Roselli, Le Cese, Silvignano) con accessi quindicinali. Linfodrenaggio manuale e presso terapia per le donne operate al seno che presentano linfedema con cadenza settimanale. Trasporto in ambulanza e assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni culturali e sportive su richiesta.

Area Sociale

Assistenza alle famiglie disagiate del territorio spoletino con interventi alimentari e contributi economici:

• 70 famiglie ricevono un pacco viveri regolarmente ogni mese;

• Altrettante famiglie sporadicamente vengono assistite con viveri, vestiario, giocattoli per bambini).

Area di emergenza

Il Comitato fornisce volontari in supporto alle attività di Protezione civile gestite dal COC:

• Test sierologici

• Vaccinazioni

• Grandi eventi

Attività Gruppo giovani

I giovani del Comitato CRI di Spoleto è composto di 40 persone impegnate soprattutto nelle attività di educazione alimentare, educazione sessuale, educazione ambientale.

Attività Covid 19

Dall’inizio della pandemia i volontari hanno garantito la copertura dei turni richiesti dal COC e i turni previsti dalla Croce Rossa per la realizzazione del progetto “Tempo della Gentilezza” che consiste nel soddisfare i bisogni delle persone in quarantena o anziane e sole che hanno bisogno di farmaci e della spesa a domicilio o necessitano di un punto di riferimento per informazioni o sostegno psicologico.

Nell’ambito di questo progetto il Comitato CRI di Spoleto con i propri volontari ha potuto evadere tutte le richieste percorrendo con i mezzi CRI circa Km 20.000 con un impegno di 1600 giornate di lavoro.