Il giornalista Giorgio Galvani nominato Cavaliere della Repubblica - Tuttoggi

In precedenza ha collaborato con quotidiani regionali e nazionali, agenzie di stampa, mensili, periodici, televisioni locali, ideando e realizzando la prima trasmissione interamente dedicata all’ippica in riferimento all’attività sportiva degli ippodromi del Centro Italia. Ha collaborato alla realizzazione del libro “Le grandi famiglie umbre” (La Nazione editore) ed in qualità di autore e coautore ai volumi “Storie, figure e personaggi dell’Alta valle del Tevere” (Petruzzi Editore), “Onorevoli, personaggi della Prima e Seconda Repubblica a confronto” (Edimond editrice), “La scuderia dei miracoli” (Futura Edizioni).

“Con soddisfazione, ho appreso dai canali ufficiali istituzionali, di essere stato insignito dal Presidente della Repubblica della distinzione onorifica di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana – ha scritto Galvani sui propri canali social personali, Instagram e Twitter – Ringrazio chi ha pensato alla mia persona, uno dei tanti che si impegnano ogni giorno nel mondo del lavoro, della professione e del sociale con il senso del dovere massimo che si deve al prossimo e alla professione di giornalista, il mestiere più bello del mondo. Grazie alla mia famiglia, amici, colleghi che ogni giorno condividono la passione, la dedizione e impegno per un lavoro sempre più difficile ma affascinante a diretto contatto con i cittadini. Grazie infine alle istituzioni ad ogni livello con cui fino ad ora ho con orgoglio e senso di appartenenza collaborato al meglio delle mie possibilità”,

L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana comprende una serie di riconoscimenti, il cui scopo è ricompensare meriti acquisiti nei confronti della Nazione nell’ambito delle arti, delle lettere, dell’economia e l’adempimento di cariche pubbliche. Allo stesso modo, l’OMRI valorizza le benemerenze maturate nello svolgimento di attività con fini umanitari, sociali e filantropici, oltre alla prestazione di servizi segnalati e lunghi nel campo delle carriere militari e civili.