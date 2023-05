Gioia Calagreti prima presidente donna alla guida dello storico Circolo Tennis tifernate - Tuttoggi.info

E' la ottava a livello regionale ad assumere le redini di un circolo, ecco i nomi del nuovo Consiglio direttivo

Il Circolo Tennis Città di Castello, si tinge di “rosa” con l’elezione di Gioia Calagreti, 40 anni, prima presidente donna che guiderà lo storico sodalizio sportivo (con oltre 50 anni di attività) fino al 2027, affiancata da un consiglio direttivo completamente rinnovato.

Dal camice bianco dell’ospedale tifernate – dove svolge importanti mansioni di dirigente medico – ai campi in terra rossa il passo è breve, tanta è la passione per il tennis che la neo-presidente ha sempre coltivato fin da bambina. Socia fondatrice dell’Associazione “I Fiori di Lillà” nata nel 2015, impegnata nel sociale e nella lotta contro la violenza sulle donne, Responsabile Usl del ” Codice Rosa”, la Calagreti ha le idee chiare sull’impegno che si prospetta.

“Ho accettato con grande entusiasmo la richiesta da parte di alcuni soci a ricoprire questo ruolo. Devo ringraziare innanzitutto il mio predecessore Corrado Monaco, esperto ed appassionato di tennis che ha rappresentato per tutti gli anni il nostro Circolo Tennis e che lo ha traghettato fino a questo punto in questi anni difficili anche legati al Covid – ha dichiarato Calagreti nella conferenza stampa di presentazione del nuovo consiglio direttivo alla presenza del sindaco Luca Secondi, dell’assessore allo Sport Riccardo Carletti, del presidente Polisport Stefano Nardoni e del presidente Fitp regionale Roberto Carraresi – Il Circolo Tennis annovera 73 soci, fra cui per ora 7 donne. Nel consiglio c’è anche Annalisa Lelli ed insieme vogliamo lavorare per aumentare il numero di donne presenti. Serve un cambiamento culturale perché nel tennis e in generale nello sport ancora poche donne sono su un piano di parità con gli uomini”.

“Stiamo già lavorando per poter realizzare uno spazio di aggregazione che fungerà da nuova sede per il nostro Circolo, vogliamo riportare gente, famiglie, donne e appassionati. Puntiamo ad un ritorno alla vita sociale all’interno del circolo dove ogni socio, oltre a giocare avrà la voglia anche di trascorrere qualche ora di svago e relax”. Fra le novità di rilievo del nuovo percorso gestionale del Circolo, l’avvio di corsi di tennis gratuiti (48 ore in totale) riservati ad over 65, persone che non hanno mai praticato questo sport o comunque non lo praticano da tempo.

“Apprendiamo con estremo piacere – ha precisato Roberto Carraresi, presidente Comitato regionale Fipt Umbria – della recente nomina della dottoressa Gioia Calagreti. Dopo 16 anni della presidenza di Corrado Monaco, che ha portato il Circolo ai vertici regionali, auguriamo alla neo-presidente di proseguire nella tradizione e potenziare quanto di buono già fatto. Sarà una delle 8 donne alla guida dei Circoli di tennis e Padel della Regione, su di un totale di 85 affiliati. Certo un numero ancora esiguo (10% del totale) di donne al comando, ma siamo sicuri che Calagreti riuscirà nell’obiettivo di mantenere e incrementare i risultati ottenuti, puntando soprattutto nella crescita e nella valorizzazione dei giovani praticanti e non solo”

Il nuovo Consiglio direttivo del Circolo Tennis Città di Castello in carica dal 2023 al 2027 sarà costituito da: presidente, Gioia Calagreti; vicepresidente, Matteo Rotini; revisore dei conti, Carlo Berretti; segretario, Annalisa Lelli; tesoriere, Lorenzo Masi; direttore sportivo, Alfredo Cenciarini; responsabile eventi e attività sociali, Marco Cerrini; social manager, Ettore Caselli. L’affiliazione Fit del Circolo tifernate risale al 1978 ma era già attivo dagli anni ’50. Tra i presidenti che hanno preceduto Monaco e Calagreti, ci sono figure ben note come Riccardo Cenciarini, riferimento per anni del tennis cittadino, e Franco Bacchi, compianto “presidentissimo” anche nel calcio.