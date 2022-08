Getta una lattina dal finestrino: multato 31enne - Tuttoggi

Butta una lattina dal finestrino, ma dietro di lui per strada c’è una pattuglia della polizia che lo sanziona.

Protagonista della vicenda un 31enne italiano alla guida di un camion. Gli agenti del commissariato assisano transitavano in via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, la via appena sotto Assisi centro, quando hanno notato che il conducente del camion che li precedeva, con noncuranza, aveva appena lanciato dal finestrino una lattina vuota.