Gestione e raccolta rifiuti, Capoccia: “Torgiano comune virtuoso” - Tuttoggi.info

“C’è anche Torgiano tra i ‘Comuni Ricicloni’ premiati nei giorni scorsi da Legambiente. Un prestigioso riconoscimento che gratifica il lavoro svolto, in termini di gestione e raccolta dei rifiuti urbani, dal Sindaco Eridano Liberti, dall’assessore Francesco Spaccini e dall’amministrazione comunale e che ha permesso alla città di posizionarsi sul podio dei comuni più virtuosi, tra quelli che hanno da 5000 a 20000 abitanti”: a dirlo in una nota è Luciano Capoccia segretario comunale Lega Deruta Torgiano Collazzone.

“Salvaguardia dell’ambiente, ma anche attenzione a non gravare sulle tasche dei cittadini: in questi giorni, con la consegna degli avvisi di pagamento Tari a saldo 2023, si è visto come grazie alla tariffazione puntuale, introdotta da diverso tempo nel comune di Torgiano e prendendo in considerazione come parametri di riferimento 4 occupanti e 100 mq, gli importi che gli abitanti devono pagare sono di molto inferiori rispetto a quelli dei comuni limitrofi. Risultati raggiunti non solo in virtù di una attenta programmazione e della sinergia tra amministrazione comunale e gestore Gesenu, ma soprattutto grazie al forte senso civico dei cittadini e alla sensibilità dimostrata sul tema. Il tutto allo scopo di rendere più vivibile la città di Torgiano, nella consapevolezza che il benessere dei cittadini passa anche per il rispetto dell’ambiente”.



