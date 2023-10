GemellArte: a Terni un nuovo murale di Dano Masala - Tuttoggi.info

La gioia, emozione che anima i murales in via di realizzazione da parte degli artisti Dano Masala e Desiderio Sanzi a Terni e a Saint Ouen, è il tema di quest'anno.

Si sta svolgendo in questi giorni, a Terni, GemellArte, festival indipendente di arte contemporanea promosso da Gn Media con il fine di rivitalizzare i gemellaggi esistenti fra le città di diversi paesi.

Il festival, giunto alla quinta edizione, sotto la direzione artistica di Chiara Ronchini rinnova il legame tra Italia e Francia e quello fra Terni e Saint’Ouen, città gemellate tra loro da più di 60 anni.

A Terni il festival avrà luogo nell’area dell’ex Opificio Siri, attuale sede del museo Caos, fino al 20 ottobre.

La gioia, emozione che anima i murales in via di realizzazione da parte degli artisti Dano Masala e Desiderio Sanzi a Terni e a Saint Ouen, è il tema di quest’anno.

Bordoni: “Punto di riferimento importante per artisti italiani e francesi”

“GemellArte ormai da cinque anni rappresenta un importante punto di riferimento e confronto per gli artisti italiani e francesi”, dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Terni, Michela Bordoni. “Grazie al gemellaggio fra il Comune di Terni e quello di Saint Ouen gli artisti possono conoscere nuove realtà e sperimentare la loro arte in spazi urbani a loro sconosciuti”.

Anche quest’anno il murale di Terni, firmato da Dano Masala, riceverà un’illuminazione ad hoc grazie al contributo di Asm, partner tecnico del festival. A Saint’Ouen, invece, la creazione di Desiderio Sanzi colorerà la parete all’angolo tra Rue Ampère e Rue Croizat, nelle vicinanze del Comune.

Come nelle precedenti edizioni, il festival ospiterà tre appuntamenti di GemellArte Off, rassegna gratuita di film di produzione francese proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, organizzata insieme all’Institut Français Italia.