Gattino cieco e con la rogna, raccolta fondi per poterlo operare agli occhi

“Gli occhi di un gatto sono due finestre dietro le quali una divinità misteriosa ci osserva in silenzio” (Leggenda irlandese).

Questa, una delle più belle frasi sui nostri amici a quattro zampe, ma purtroppo c’è un piccolo gattino che non potrà mai vedere la luce del sole ne il volto di chi, in qualsiasi modo, deciderà di volergli bene e di aiutarlo.

Un cucciolo completamente cieco e – come se non bastasse – affetto da rogna, al quale servono cure urgenti e soprattutto costose.

L’amore e la solidarietà non hanno prezzo, ma purtroppo i volontari che se ne stanno occupando hanno già dimostrando un amore infinito ed ora lanciano un appello a tutti per recuperare qualche donazione che potrà assicurare una vita se non altro meno terribile al gattino.

Certamente non potrà tornare in strada, fanno sapere dall’oasi felina “La Piccola Corte dei Miracoli” di Foligno. In questi giorni – fortunatamente – una generosa signora si è offerta volontaria per prendersene cura, anche perché non sarebbe possibile per lui tornare a vivere senza assistenza.

Ma c’è ancora bisogno di aiuto – come si diceva – per sostenere le spese veterinarie. Il gattino deve essere infatti sottoposto a un delicato intervento ad un occhio ed è stata indetta un’apposita raccolta fondi per realizzare questo ‘piccolo miracolo’.

Di seguito il link della raccolta fondi: https://www.facebook.com/donate/378626942818145/379171516097021/

