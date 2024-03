Gastroenterologia, l'appello del personale per la proroga dell'incarico alla dottoressa Morelli - Tuttoggi.info

Il personale chiede ai vertici aziendali di prorogare l'incarico conferito alla dottoressa Morelli per garantire la continuità del suo operato

Il personale della struttura complessa di gastroenterologia dell’ospedale di Perugia lancia l’appello per prorogare l’incarico alla dottoressa Olivia Morelli. E’ una lettera aperta che cerca di sensibilizzare l’azienda ospedaliera quella che arriva dagli operatori del reparto ospedaliero e che mette in luce i successi della stessa struttura ma anche un clima positivo che vi si respira all’interno.

“Durante la gestione della S.C. Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia da parte della Dott.ssa Olivia Morelli, – si legge nel documento diramato dal personale – si è assistito a un notevole miglioramento della performance della struttura, caratterizzato da un concomitante aumento delle prestazioni erogate. Questo risultato eccezionale non è passato inosservato, suscitando grande apprezzamento e riconoscimento da parte del personale medico, infermieristico ed Operatori Socio Sanitari dell’unità operativa stessa.

La leadership della Dott.ssa Morelli si è dimostrata fondamentale per questo successo, grazie alle sue notevoli capacità professionali e organizzative. La sua dedizione e il suo profondo senso del dovere hanno ispirato tutto il team a lavorare con impegno e determinazione per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Il miglioramento non è stato soltanto quantitativo, ma ha coinvolto anche la qualità dei servizi offerti, garantendo ai pazienti un’assistenza sempre più efficace e personalizzata. La sinergia tra il personale medico, infermieristico ed Operatori Socio Sanitari ha reso possibile tale risultato, creando un clima lavorativo armonico e positivo che ha favorito la collaborazione e il coordinamento tra i diversi reparti.

In una nota congiunta, il personale ha espresso il proprio vivo apprezzamento e encomio per l’operato svolto dalla Dott.ssa Olivia Morelli in veste di Direttore f.f. della S.C. Gastroenterologia. La Dott.ssa Morelli non solo ha dimostrato notevoli capacità professionali e organizzative, ma anche una rara dedizione e un profondo senso del dovere. Le sue doti di collaborazione e disponibilità hanno contribuito significativamente al raggiungimento dei risultati di salute a favore dei cittadini.

Il successo ottenuto è il frutto del lavoro di squadra, della presenza costante e di un clima lavorativo armonico e positivo. La Dott.ssa Morelli merita il merito di aver costruito i presupposti per un contesto lavorativo e un benessere organizzativo che hanno consentito di perfezionare le competenze professionali, di mantenere elevate le motivazioni e di assicurare buone performance.

Alla luce degli importanti traguardi raggiunti e della costante professionalità dimostrata dalla Dott.ssa Olivia Morelli, il personale chiede ai vertici aziendali di prorogare l’incarico a lei conferito al fine di garantire la continuità del suo operato e il raggiungimento degli obiettivi programmati.

La Dott.ssa Olivia Morelli ha dimostrato di essere una figura di spicco nel campo della gestione sanitaria, il cui impegno e dedizione hanno portato notevoli benefici alla comunità e lustro all’Azienda ospedaliera di Perugia e all’Università degli Studi di Perugia. Il suo lavoro ha contribuito a migliorare la qualità della vita dei pazienti e a rafforzare l’eccellenza della struttura sanitaria, dimostrando che la leadership competente e la passione per il servizio pubblico possono fare la differenza nel campo della salute”.