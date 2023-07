Galleria Guinza, approvato progetto, a breve la gara "Lavori completi in 2 anni e mezzo" - Tuttoggi.info

L'annuncio dell'on Marchetti (Lega) "Una battaglia che ho iniziato nel 2016, finalmente a Umbria, Marche e Toscana si spalancherà un futuro più competitivo dal punto economico e turistico"

E’ stato approvato ieri (28 luglio) il progetto della Galleria della Guinza e, probabilmente, già entro i primi quindici giorni di agosto partirà la gara. In due anni e mezzo, inoltre, si prevede l’ultimazione dei lavori.

A renderlo noto è l’onorevole della Lega Riccardo Augusto Marchetti, che ricorda: “Si tratta di una battaglia che ho iniziato dal 2016 dentro le istituzioni, appena eletto nel Consiglio Comunale di Città di Castello”.

“Dal 2018 ho portato in Parlamento a più riprese la voce di un territorio che meritava di avere un’occasione in più di collegamento e sviluppo. In questi anni ho mantenuto attive le interlocuzioni sul tema a ogni livello istituzionale, anche con il Commissario per la E78, l’ingegnere Massimo Simonini, che mi ha aggiornato costantemente su tutti gli sviluppi e che ringrazio per la serietà e professionalità con cui sta ricoprendo questo incarico”.

“Dopo 30 anni di promesse disattese della sinistra – aggiunge Marchetti – grazie al lavoro della Lega, del Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, del Sottosegretario Edoardo Rixi e dell’Assessore Regionale Enrico Melasecche, apriremo la Galleria della Guinza. Finalmente a Umbria, Marche e Toscana si spalancherà un futuro più competitivo, sia dal punto economico che del turismo”.