Galassi: "Operato per un tumore a un testicolo. Fate controlli" - Tuttoggi.info

Il sogno di vittoria con la mano ed il sorriso sul volto del pallavolista Gianluca Galassi, due volte campione del mondo, oggi alla Gas Sales Bluenergy di Piacenza. Una foto lo ritrae da un letto di ospedale. Perché questa è una vittoria conquistata non sul campo di volley, ma ancora più importante.

L’azzurro è stato infatti operato all’Ieo di Milano per un tumore ad un testicolo, come da lui stesso specificato in un messaggio: “Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese. Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo“.

Quindi il messaggio per l’importanza della prevenzione: “Per fortuna tutto è stato preso in tempo, grazie alla prevenzione e ai controlli. Se anche solo uno di voi, dopo questo messaggio, deciderà di fare un controllo in più, per me varrà più di una vittoria sul campo. Affronterò questo periodo di convalescenza a casa, con Laura, Rey e Leonardo, che sono una fonte di amore inesauribile. Vi prometto che tornerò il prima possibile sui campi“.

A Gianluca ha rivolto un messaggio affettuoso (“Siamo tutti con te!”) anche la Sir Perugia, club in cui ha militato nella stagione 2018/19.