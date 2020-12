Furto sventato San Martino in Campo, il ladro ferito in ospedale | Aggiornamenti - Tuttoggi

Scoperto ed arrestato dalla polizia mentre, insieme a un complice, stava compiendo un furto in un supermercato di San Martino in Campo, nei pressi di Perugia, un uomo è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo di pistola partito dall’ arma di ordinanza di uno degli agenti.

L’episodio, avvenuto sarebbe stato accidentale: i poliziotti, allertati da una segnalazione al 113, sono arrivati sul posto e, colti i ladri in flagrante, per sventare il furto avrebbero esploso dei colpi di pistola in aria, almeno un paio. Durante l’arresto uno dei ladri, l’uomo ferito di cui non sono state rese note le generalità, ha però reagito e al poliziotto è partito il colpo che ha colpito il ladro al torace. L’uomo è al momento ricoverato al Santa Maria della Misericordia e non è in pericolo di vita.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e per il momento la Procura di Perugia non ha ipotizzato reati a carico dell’agente, peraltro rimasto lievemente ferito e dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di guarigione. Per i due malviventi l’accusa è invece di rapina impropria per la reazione violenta all’intervento degli agenti.