Scoperto centro estetico attaccato abusivamente alla rete elettrica pubblica, titolare denunciata - Tuttoggi.info

Blitz di carabinieri e Asm, il centro estetico ha dovuto chiudere dopo che è stato staccato l'impianto elettrico abusivo

I Carabinieri della Stazione di Terni hanno denunciato la titolare di un centro estetico della città per furto aggravato di energia elettrica. I militari, che hanno agito con la collaborazione di personale della società Asm TDE (Terni Distribuzione Elettrica), hanno accertato che il centro estetico funzionava grazie a un articolato e pericoloso allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica.

L’allaccio era stato eseguito mediante un collegamento ai quadri elettrici di derivazione, praticando dei fori su muri e solai, fino ad arrivare ai quadri di distribuzione elettrica dell’attività estetica. Di fatto il centro, nonostante l’elevato consumo di corrente per i numerosi apparecchi ad alto assorbimento presenti, non aveva un consumo contabilizzato, con un rilevante valore economico risparmiato.

I Carabinieri hanno sequestrato il materiale elettrico per eseguire l’allaccio abusivo. Ovviamente, a seguito di ciò, il centro estetico è stato per forza di cose chiuso, non avendo la corrente per proseguire l’attività. Il tutto sotto gli occhi attoniti dei clienti che in quel momento si trovavano all’interno e che hanno dovuto interrompere il trattamento che stavano effettuando.

[Foto di repertorio – StockSnap da Pixabay]