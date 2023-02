Furti in serie, uomo ai domiciliari - Tuttoggi

Furti in supermercati, Polizia arresta un uomo di 36 anni. Era stato denunciato per rapina impropria dopo aver ferito addetto sicurezza

Nella giornata di martedì 7 febbraio, la Polizia di Stato di Terni, ha eseguito un’ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Terni per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un pregiudicato 36enne, residente a Terni e di origini campane, resosi responsabile due furti all’interno di un supermercato cittadino e di lesioni nei confronti di un addetto alla sicurezza.

Furti in serie

Il primo furto risale al 4 novembre 2022, quando nell’occasione era riuscito ad impossessarsi di 36 bottiglie di liquori, del valore di 350 euro; il secondo furto, quattro giorni dopo, l’8 novembre, quando viene bloccato dagli addetti alla vigilanza mentre tentava di impossessarsi di altre bottiglie di liquori per il valore di 275 euro; è in questa seconda occasione che ha provocato delle lesioni ad un addetto, giudicate guaribili in 30 giorni e che ha portato anche alla denuncia nei suoi confronti per rapina impropria.