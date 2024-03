Furti e rapine nonostante misura cautelare, arrestato 25enne - Tuttoggi.info

Nonostante la misura cautelare di presentazione alla polizia giudiziaria, il giovane avrebbe compiuto altri reati: scattano i domiciliari

Nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria avrebbe commesso dei furti aggravati, oltre ad essere poi riconosciuto come l’autore di rapine precedentemente avvenute ai danni di un negozio del centro storico di Perugia. Per questo per un 25enne sono scattati gli arresti domiciliari, disposti dal gip ed eseguiti dagli agenti della polizia di Stato.

Il giovane, italiano classe 1998, il 3 gennaio scorso era stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale; convalidando l’arresto, il giudice aveva disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nonostante la misura cautelare, l’11 gennaio il 25enne si sarebbe reso protagonista di due furti aggravati ai danni di un negozio del centro perugino. Dagli approfondimenti, è poi emerso che il giovane è stato riconosciuto come l’autore di due rapine commesse nello stesso negozio il 9 dicembre ed il 2 gennaio. Su richiesta della Procura, quindi, il gip ha disposto la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari.