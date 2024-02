Furti domestici: i dati delle province umbre nel 2023 - Tuttoggi.info

A Perugia si sono contati, nel 2023, 3.339,9 episodi ogni 100.000 abitanti, cifra che colloca il capoluogo al 42° posto tra le 106 province italiane.

Subire un furto nella propria abitazione è un’esperienza che non si augurerebbe a nessuno: il danno economico che ne consegue può essere notevole, certo, ma anche in caso di danni irrilevanti la violazione dei propri spazi più intimi comporta sempre una sensazione molto spiacevole.

Qual è, da questo punto di vista, la situazione delle province umbre? Possono essere definite dei territori sicuri per quel che riguarda questo tipo di minaccia, oppure no? In quest’articolo lo andremo a scoprire, prima però facciamo il punto sugli aspetti più rilevanti che influiscono sulla sicurezza di un’abitazione.

Da cosa dipende la sicurezza di una casa

La sicurezza di una casa dipende da molteplici fattori, e oggi, fortunatamente, è possibile far riferimento a prodotti e tecnologie di gran lunga più efficaci rispetto al passato.

Anzitutto, una buona sicurezza domestica deve basarsi sull’installazione di un’ottima porta blindata: l’ideale, da questo punto di vista, è optare per porte blindate appartenenti alle classi antieffrazione 3 e 4 e, possibilmente, munite di tecnologie di ultima generazione, come i modelli visionabili nel sito Internet arieteporteblindate.it.

Se l’abitazione si trova a pianterreno o ad un piano basso, inoltre, i malintenzionati potrebbero introdursi forzando finestre e portefinestre, di conseguenza anche la robustezza dei serramenti ha la sua importanza; in caso di immobili particolarmente esposti, inoltre, si può pensare di installare delle apposite grate di sicurezza.

Mai come oggi, inoltre, la sicurezza domestica passa anche attraverso la tecnologia, e da questo punto di vista le soluzioni sono tantissime: impianti antifurto, sistemi di videosorveglianza, visori ad infrarossi, sensori di movimento, spioncini e telecamere domotiche… le possibilità sono pressoché infinite ed è importante scegliere quelle più adatte alla propria casa e ai potenziali punti vulnerabili.

Una spesa del tutto accessibile può porre al riparo da danni ingenti, di conseguenza vale davvero la pena di rendere la propria casa più sicura con uno dei tanti accorgimenti disponibili.

Fatta questa doverosa premessa, andiamo a scoprire cosa dicono le statistiche riguardanti le province umbre

Furti domestici: i dati di Perugia e Terni

Delle statistiche assolutamente precise ed autorevoli circa i furti domestici verificatisi nelle province umbre possono essere reperite nella più recente edizione del report Indice della Criminalità pubblicato da Il Sole 24 Ore, il quale consente appunto di conoscere i dati relativi a varie tipologie di reato consumatisi nelle varie province italiane, dati che, è utile sottolinearlo, sono elaborati direttamente dalle denunce pervenute alle Autorità.

I livelli di sicurezza di Perugia e di Terni per quanto concerne questo tipo di minaccia possono essere definiti nella media, anche se il capoluogo registra un’incidenza di furti domestici superiore rispetto al territorio ternano.

Nello specifico, a Perugia si sono contati, nel 2023, 3.339,9 episodi ogni 100.000 abitanti, cifra che colloca il capoluogo al 42° posto tra le 106 province italiane.

I dati, come si diceva, sono leggermente migliori a Terni, con 3.037,8 episodi ogni 100.000 abitanti, numero che colloca questa provincia al 58° posto su scala nazionale.

Sebbene le province meno sicure d’Italia siano statisticamente lontane, a Milano, ad esempio, si raggiungono i 6.991,3 episodi denunciati ogni 100.000 abitanti, c’è sicuramente da migliorare, e anche gli stessi cittadini possono fare la loro parte, innalzando i livelli di sicurezza delle proprie case.