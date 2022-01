Nel furgone 50 kg di rifiuti speciali pericolosi, fermati in piena campagna e denunciati - Tuttoggi

Un uomo e una donna di Città di Castello accusati di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, trasportavano guaina bituminosa (catrame) senza giustificarne la provenienza | I carabinieri hanno sequestrato mezzo e contenuto

I carabinieri tifernati hanno denunciato un 41enne e una 30enne, residenti a Città di Castello, per l’ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi.

I due viaggiavano a bordo di un furgone in una stradina di campagna e hanno destato il sospetto dei militari che li hanno subito fermati e controllati. All’interno del mezzo sono stati trovati, nascosti sotto alcuni cartoni, più di 50 kg di guaina bituminosa per isolamento, solitamente usata nell’edilizia.

L’uomo e la donna, in evidente imbarazzo, non hanno saputo giustificare né la loro presenza in quella zona isolata e nemmeno la provenienza del catrame, classificato come rifiuto speciale molto pericoloso per l’ambiente.

È presumibile che i due cercassero di disfarsi della guaina bituminosa abbandonandola in aperta campagna, in barba a tutte le Leggi che regolano la delicata materia e pertanto sono stati denunciati alla Procura della Repubblica.

Il mezzo ed il materiale contenuto al suo interno sono stati sottoposti a sequestro. Nessuno dei due, inoltre, è risultato essere iscritto alle figure professionali per la gestione dei rifiuti.