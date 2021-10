Fuoristrada scivola in un dirupo e si ribalta, in corso recupero di 2 cacciatori - Tuttoggi

E' successo nel pomeriggio tra i boschi di Casamorcia (Gubbio), uno dei due sarebbe rimasto incastrato nel mezzo | Sul posto vigili del fuoco, Soccorso Alpino e 118

Brutta avventura per due cacciatori eugubini, oggi pomeriggio (7 ottobre), in mezzo ai boschi di Casamorcia.

Il loro fuoristrada, poco dopo le 16, si è infatti ribaltato dopo essere scivolato in un dirupo. Uno dei due occupanti sarebbe rimasto anche incastrato all’interno del mezzo, riportando alcune fratture. In ogni caso entrambi i cacciatori non sarebbero in pericolo di vita.

Sono ora in corso le operazioni di recupero da parte di vigili del fuoco di Gubbio e Soccorso Alpino. Sul posto, una zona molto impervia, anche due ambulanze. Non si sa ancora se sia necessario o meno l’intervento dell’elisoccorso.