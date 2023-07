Fulmine si abbatte su stalla e scatena incendio, vigili del fuoco salvano 25 animali - Tuttoggi.info

Il rogo ha divorato un capannone a Santa Cristina (Gubbio), l'intervento dei pompieri è durato quasi tre ore

Sarebbe stato uno dei numerosi fulmini abbattutisi ieri pomeriggio (25 luglio) sull’eugubino, durante un breve temporale, a causare l’incendio nella frazione di Santa Cristina, dove le fiamme hanno divorato un capannone adibito a rimessa agricola e stalla per animali.

L’intervento dei vigili del fuoco – giunti sul posto con le squadre di Gaifana e Gubbio (con un altro mezzo d’appoggio per rifornimento idrico arrivato da Perugia), è iniziato intorno alle ore 15.

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme dopo qualche ora e a salvare oltre 25 animali da cortile all’interno della struttura. Purtroppo per altri – poco meno di 10 – non c’è stato nulla da fare.

I vigili del fuoco, intorno alle 17.45, erano ancora sul posto per mettere in sicurezza il sito ma anche per ricostruire le cause esatte che hanno scatenato il rogo.