Fuga di gas in via Tre Venezie, interviene Asm - Tuttoggi.info

Fuga di gas. si è reso necessario ricorrere a lavori di scavo. ispezione condotta con Picarro Surveyor

Asm Terni comunica che a seguito di un’ispezione programmata da parte di Umbria Distribuzione Gas, il 29 gennaio scorso è stata rilevata una dispersione di gas su una tubazione stradale in Via Tre Venezie, in corrispondenza del civico 8. L’ispezione è stata condotta attraverso Picarro Surveyor, la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas. Il personale di Asm Terni, che opera per conto di Umbria Distribuzione Gas, dopo averne dato comunicazione agli uffici comunali Lavori Pubblici e Manutenzione Strade, Circolazione e Traffico ed alla Polizia Municipale, è prontamente intervenuto sul posto, procedendo alla localizzazione della fuga di gas.

Fuga di gas, si scava

Data la natura di quest’ultima, è stato necessario ricorrere a lavori di scavo per l’eliminazione della fuga ed alla messa in sicurezza dell’impianto. I lavori di scavo sono ancora in corso perché occorre procedere alla sostituzione di un tratto di condotta a servizio di Via Tre Venezie e di Via Achille Grandi, a garanzia della pubblica incolumità.