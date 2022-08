Fuga del Bove, pronti per la sfida finale

Venerdì 19 la Corsa al parcheggio di viale della Vittoria. Rievocata antica tradizione

Conto alla rovescia per la Fuga del Bove. L’attesa sfida della Corsa dei Bovi è in programma per venerdì 19 agosto alle 21 al parcheggio di viale della Vittoria che vedrà gareggiare i bovi dei quattro quartieri San Bartolomeo, Sant’Agostino, San Francesco e San Fortunato per la conquista del Palio dipinto dall’artista Sara Micanti.

La tradizione

Rivive ogni anno a Montefalco, la ‘Corsa dei Bovi’, rievocazione incruenta di un giuoco popolare di cui parlano diffusamente le cronache antiche della città. ll Bove saliva, nei giorni di Natale, le vie cittadine. Ad attenderne il passaggio per soppesarne la combattività, la resistenza, una folla tumultuosa e vociante. Protetti da robuste cancellate in quercia, i più pregustavano già le violente emozioni della lotta contro la bestia poderosa, la sicura vittoria degli animosi che l’avrebbero di lì a poco, sfidata e sopraffatta. Nella piazza del Certame, la ‘Giostra’! Abbeverato di vino e pepe, schiumante, furente, il bove scaricava la sua rabbia ferina contro gli uomini che agitando stracci scarlatti e pupazzi di pezza lo incitavano beffardi, contro le botti di legno in cui cercavano scampo alla sua furia. Finché la bestia, stremata dal giuoco crudele, non cedeva alle mute dei cani ringhiosi cui veniva lasciata per il ‘colpo di grazia’.