Frontale lungo la Ss 298 di Madonna della Cima, due feriti

Violento frontale, nel pomeriggio odierno, lungo la Ss 298 di Madonna della Cima (Gubbio). A scontrarsi, poco dopo le 16.30, sono state una Fiat Panda e un’auto sportiva, per cause ancora da accertare. Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente della prima vettura e il passeggero della seconda (illeso il guidatore), entrambi trasportati all’ospedale di Branca con il 118. Le loro condizioni non sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche vigili del fuoco e Polizia Municipale.

