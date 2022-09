“From Papiano with rock”, esposto l'antico ingranaggio dell'orologio della Torre - Tuttoggi

Al termine della festa l’ingranaggio sarà momentaneamente rimosso per l’inserimento in una teca prima di essere definitivamente esposto

L’ingranaggio originale che faceva funzionare il vecchio orologio, oggi rimosso, della torre campanaria di Papiano è stato completamente restaurato dal Comune di Marsciano e dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 sarà esposto al piano terra della torre, in occasione della manifestazione “From Papiano with rock” promossa dall’associazione Papiano nel cuore.

Al termine della festa l’ingranaggio restaurato sarà momentaneamente rimosso per essere inserito in una teca che troverà la sua collocazione definitiva sempre al piano terra della torre campanaria. L’obiettivo dell’amministrazione, in collaborazione con le associazioni locali, è quello di poter definire un calendario di aperture periodiche della torre campanaria per permetterne la visita a cittadini e turisti.