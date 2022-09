Frecciabianca, Regione annuncia riattivazione prenotazioni - Tuttoggi

La Regione comunica la riattivazione delle prenotazioni del Frecciabianca e risponde ai timori dei comitati dei viaggiatori

Frecciabianca confermato per ora e sarà prenotabile anche nel mese di novembre. Lo comunica la Regione Umbria anche se va detto che al momento sul sito di Trenitalia – secondo quanto ha verificato Tuttoggi.info – risultano non prenotabili ancora le corse del treno in questione dopo il 5 novembre. L’assessore regionale Enrico Melasecche risponde così dunque alle preoccupazioni dei comitati dei viaggiatori di Foligno e Spoleto.

Di seguito la nota diffusa dalla Regione in merito al Frecciabianca.