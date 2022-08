“Fox” scappa di casa: lupo cecoslovacco smarrito e restituito al proprietario

La chat di quartiere

Dopo aver allertato il veterinario della USL, per il controllo del microchip, gli agenti hanno effettuato una verifica sulla chat del quartiere dove era stato ritrovato l’animale, constatando che una signora, intorno alle 11, aveva segnalato che il suo cane “Fox”, sfruttando un foro sulla rete di recinzione, si era allontanato dalla casa. A quel punto, i poliziotti hanno contattato la padrona che, sollevata di sapere che il suo amico a quattro zampe era in buone mani, si è portata subito in Questura per recuperare l’animale.

Fox torna a casa

Dopo un giro in volante e una foto con i suoi due nuovi amici, Fox ha riabbracciato la sua padrona e insieme hanno fatto ritorno a casa.