Formazione, Federmanager e AIDP fanno squadra

Il primo appuntamento sabato 27 maggio, dalle 9.30, nella sede della Cassa Edile di Perugia, in via Pietro Tuzi, 11, Perugia

“Tendenze e nuove regole di ingaggio per i profili manageriali” è l’incontro organizzato da Federmanager Perugia e l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP Umbria), che insieme hanno deciso di fare squadra per promuovere un piano formativo condiviso. Il primo di una serie di appuntamenti si terrà domani, sabato 27 maggio, dalle 9.30, nella sede della Cassa Edile di Perugia, in via Pietro Tuzi, 11, Perugia.

Sarà l’occasione per iniziare un focus sulle potenzialità di Linkedin, troppo spesso sottovalutate dagli stessi manager. In un mercato del lavoro in continua evoluzione, dove la mobilità delle risorse sta diventando sempre più una costante, per ottimizzare il circuito domanda/offerta è fondamentale, anzi necessario, che i dirigenti, e i manager in generale, curino in maniera oculata i propri profili network e la presenza nelle community che riguardano le aree aziendali e professionali di riferimento. Sono il biglietto da visita di ognuno, il primo gancio per mostrare competenze e fare rete, una grande opportunità per essere adocchiati da chi si occupa di selezionare le figure manageriali. Altrettanto importante è avere padronanza degli strumenti che consentano un ausilio efficace alle attività di ricerca e selezione, a cominciare dai “social” e da Linkedin in particolare, utilizzandoli nella maniera più proficua e, dunque, sfruttandone il più possibile le potenzialità.

Opportunità di carriera

Per comprendere le nuove esigenze del mondo del lavoro e cogliere suggerimenti al fine di affrontare positivamente una nuova opportunità di carriera, gli associati Federmanager e AIDP Umbria potranno confrontarsi con esperti del recruitment, introdotti da una testimonianza di due tra i più importanti Head Hunters italiani, Claudio Ceper e Ottavio Maria Campigli. Federmanager, in Umbria, conta circa 800 soci ed è la più importante associazione di categoria del settore. AIDP Umbria conta più di 100 aderenti ed è un’associazione professionale composta da responsabili del personale operanti in azienda e da professionisti in materia di Human Resources e People Management.

“Sarà un’occasione per confrontarsi sugli aspetti legati all’influenza del networking e dei social sulla visibilità dei dirigenti nel mondo del lavoro – sottolinea Giuseppe Chiari, presidente Federmanager Umbria e vicepresidente della Territoriale di Perugia – Trovare la strada giusta in questo ambito non è semplice, soprattutto se si cerca di farlo da soli. Il nostro obiettivo, con questo seminario, è di fornire ai dirigenti umbri strumenti ed elementi di conoscenza utili, sia a comprendere meglio la portata del cambiamento in atto all’interno del mercato del lavoro, sia di valorizzare al meglio e rendere più visibile il proprio profilo sui social, Linkedin in testa. Lo faremo insieme all’Associazione dei Direttori del Personale AIDP Umbria con la quale ci accingiamo ad intraprendere una collaborazione che, nel tempo, sarà sicuramente molto proficua”. Il primo passo di una intesa professionale destinata, dunque, a crescere. “Con immenso piacere, AIDP Umbria – evidenzia la presidente Anna Anchino – si allea con Federmanager Umbria mettendo a disposizione la propria esperienza, le proprie competenze e il proprio network, anche internazionale, per promuovere il successo delle organizzazioni, la crescita delle persone e la sinergia tra mondo del lavoro e mondo della scuola, attraverso eventi, progetti, ricerche e pubblicazioni su tematiche di particolare rilevanza del mercato del lavoro,

individuando e proponendo trend e soluzioni volte allo sviluppo serio e responsabile della cultura manageriale in Italia”.

Il programma

L’incontro sarà moderato da Alessandro Castagnino, Consigliere Federmanager Perugia. Ad introdurre i lavori saranno Giuseppe Chiari, Vice Presidente Federmanager Perugia, e Anna Anchino, Presidente AIDP Umbria. Prolusione da remoto a cura di Claudio Ceper, già partner Egon Zehnder, e Ottavio Maria Campigli, Head Hunter, W Executive Srl dal titolo “Come sta cambiando il mercato delle Figure manageriali. L’importanza del networking e dei social per la visibilità e per la reputation dei dirigenti”. A seguire, interverranno: Federica Bonaventura, formatrice e SMM di Verbena management, Lucia Salciarini, consulente del Lavoro & HR Manager, Gianni Cicogna, Presidente Smartpeg e Autore “Talenti. Alla ricerca del potenziale delle persone”.

Per chi volesse iscriversi può farlo inviando una mail a: federmanagerpg@gmail.com oppure a aidpumbria@aidp.it