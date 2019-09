Fora sarà a capo della lista Presidente Vincenzo Bianconi: i primi nomi

“Ci siamo, partiamo!”. Andrea Fora annuncia: sarà lui a guidare la lista Presidente Vincenzo Bianconi. L’ex candidato in pectore civico appoggiato dal Pd, sacrificato sull’altare della nuova alleanza giallorossa che si è prospettata anche in Umbria dopo la nascita del Governo Conte-bis, ha sciolto la riserva ed ha accettato di correre in prima persona a sostegno di colui che gli ha soffiato il posto.

“Ci aspetta un lavoro intenso per far vincere le migliori energie dell’Umbria” il commento di Fora.

Tra i nomi in lista, quello dell’ex direttrice della Galleria Nazionale d ell’Umbria, Vittoria Garibaldi, e dell’eugubino Leonardo Nafissi, direttore di Fedart Fidi, con alle spalle una lunga esperienza nel settore dei consorzi fidi delle associazioni di categoria della piccola e media impresa.

(Notizia in aggiornamento)

